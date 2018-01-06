Премьер-министр Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

Глава эстонского правительства поздравил православных с Рождеством. Его речь прозвучала на русском языке.

Видеопоздравление премьера страны Юри Ратаса опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook. Рождество Христово православные верующие празднуют в воскресенье, 7 января.

Рождество снова пришло на эстонскую землю, — говорится в описании к ролику. В своей речи он поздравил всех православных и напомнил, что этот праздник является одним из самых светлых. Он пожелал тепла и доброты близким и родным, быть чуткими и внимательными друг к другу, не забывать делиться радостью и помогать тем, кому нужна поддержка.

Напомним, что в эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦМП) входят 35 приходов, которые посещают порядка двухста тысяч прихожан.