Глава Adidas призвал Запад улучшать отношения с Россией

Глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорштед заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Западу следовало бы улучшить отношения с Россией. «Кто полагает, что санкциями Европа наказывает только Россию — сильно ошибается», — сказал бизнесмен.

После этого заявления журналист спросил, считает ли Рорштед, что санкции нужно снять. Он ответил, что не говорил этого, но полагает, что Западу следовало бы «отыскать решение напряженным отношениям с Россией, так как нельзя годами противостоять друг другу».

Также Рорштед заявил о своем убеждение в том, что предстоящий чемпионат мира по футболу России «блестяще организует». При этом он напомнил об успешном проведении Кубка Конфедераций в прошлом году.