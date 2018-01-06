Порошенко в Рождество призвал граждан помолиться за украинских военных

Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Он призвал помолиться за всех, кто защищает государство.

Президент страны произнес речь по случаю Рождества и призвал граждан помолиться за украинских военных и попросить у Бога для них здоровья и сил. Видеозапись опубликовал телеканал «112 Украина» на своем YoTube-канале.

«Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе — вспомним тех, кто защищает нашу страну», — обратился с экрана глава государства.

В видеообращении лидер вместе с семьей поздравил украинцев с католическим Рождеством. В этом году этот знаковый для христиан праздник впервые отмечается официально.

Порошенко надеется, что духовный труд и искренние молитвы граждан и в будущем будут провозглашать и укреплять нетленные христианские ценности.