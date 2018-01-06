Леди Гагу рассматривают как исполнительницу официального гимна Мундиаля-2018

Популярная певица Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает Daily Star.

Марокканский музыкальный продюсер Надира Хайята рассказал, что певица уже записала песню и направила на утверждение в FIFA. По его словам, даже если организаторы турнира не одобрят песню Гаги, болельщики все равно смогут услышать ее во время чемпионата.

Чемпионат мира по футболу будет проводиться в 11 городах России с 14 июня по 15 июля следующего года.

Ранее сообщалось, что на фестивале Coachella в Калифорнии беременную Бейонсе заменит Леди Гага.