Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Конфликт на Ближнем Востоке позволил России «получить кладезь информации» об американских военных самолетах. В том числе о новейших F-22. Об этом заявила генерал-лейтенант ВВС США Вералинн Джеймисон.

Слова американской военной приводит портал Business Insider. Она сказала, что небо над Ираком и Сирией «стало для русских настоящим кладезем бесценной информации о действиях авиации коалиции».

В свою очередь эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк отметил, что российские военные могли узнать многое всего лишь наблюдая за тактикой авиации коалиции — практика слежения с помощью радаров за такими самолетами, как F-22, по его мнению, могла принести российским ВКС огромную пользу.

Эксперт пояснил, что американский истребитель новейшего поколения полагается на свою малозаметность — это его основное тактическое преимущество перед российскими оппонентами. Однако российские самолеты «по меньшей мере не уступают, если не превосходят его в непосредственном воздушном бою». В итоге превосходство «невидимок» F-22 может быть серьезно подорвано.