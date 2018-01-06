ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины
Евросоюз выставил России миллионный счет. Брюссель требует ежегодные выплаты за ограничения импорта свинины.
Руководство Евросоюза усиливает давление на Россию «в битве зеркальных санкций», пишет американское издание Politico. ВТО направила требование о выплате 1,39 миллиарда евро в суд.
Арбитражный процесс вынесет решение о справедливости иска. В случае положительного решения российская сторона вынуждена будет удовлетворить данное заявление.
Напомним, что в 2016 году Всемирная торговая организация постановила «неправомерность» запрета на импорт свинины из стран Евросоюза. Ограничительные меры серьезно подкосили фермерство в Дании, Германии и Нидерландах. Сейчас ЕС оспаривает законность и обоснованность продуктового эмбарго в отношении европейских стран.