ВСУ передали ЛНР тела погибших, обнаруженных близ города Счастье в 2017 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) передали властям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) останки погибших, обнаруженные в начале осени 2017 года около города Счастье. Об этом сообщили в пресс-центре силовой операции ВСУ в Донбассе.

В сообщении представителей ВСУ говорится, что на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» в ходе реализации гуманитарного проекта «Эвакуация 200», который проводит армии Украины, останки тел погибших «представителей незаконных формирований» были переданы родственникам. Их личности установлены в результате следственных действий, включая ДНК-экспертизы.

Останки погибших были обнаружены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества вблизи города Счастье в прошлом году. Противоборствующие стороны уже не в первый раз обмениваются останками погибших в Донбассе. Проект «Эвакуация 200» был учрежден Генштабом ВСУ в 2014 году.

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