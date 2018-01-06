Пассажирский автобус перевернулся в Баку

При ДТП с пассажирским автобусом пострадали более десяти человек. Все они находятся в больнице.

Пассажирский автобус съехал в овраг в Азербайджане. Авария произошла на территории поселка Зыг недалеко от Баку. По предварительным данным, 12 человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава страны Сафаю Ахмедову.

На данный момент об их состоянии ничего неизвестно. Врачи делают для них все возможное. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось о гибели пятерых человек при столкновении автомобилей в Архангельской области. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он влетел в ехавший на встречу автомобиль на полной скорости.