Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Полиция проверяет информацию о стрельбе на юге Петербурга

Полиция проверяет информацию о стрельбе на юге Петербурга

 Сбор подписей за самовыдвижение Путина в Свердловской области продолжится в Рождество

Сбор подписей за самовыдвижение Путина в Свердловской области продолжится в Рождество
ВСУ передали ЛНР тела погибших, обнаруженных близ города Счастье в 2017 году

ВСУ передали ЛНР тела погибших, обнаруженных близ города Счастье в 2017 году

 Украина опровергла существование «грузинского легиона»

Украина опровергла существование «грузинского легиона»
Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

 Пассажирский автобус перевернулся в Баку

Пассажирский автобус перевернулся в Баку
Полиция проверяет информацию о стрельбе на юге Петербурга

Полиция проверяет информацию о стрельбе на юге Петербурга

 Сбор подписей за самовыдвижение Путина в Свердловской области продолжится в Рождество

Сбор подписей за самовыдвижение Путина в Свердловской области продолжится в Рождество
ВСУ передали ЛНР тела погибших, обнаруженных близ города Счастье в 2017 году

ВСУ передали ЛНР тела погибших, обнаруженных близ города Счастье в 2017 году

 Украина опровергла существование «грузинского легиона»

Украина опровергла существование «грузинского легиона»
Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

 Пассажирский автобус перевернулся в Баку

Пассажирский автобус перевернулся в Баку
18:27   6 Января 2018
Россия
56

Сбор подписей за самовыдвижение Путина в Свердловской области продолжится в Рождество

Сбор подписей за самовыдвижение Путина в Свердловской области продолжится в Рождество

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина как кандидата в президенты России на выборах 18 марта 2018 года продолжится в Свердловской области и в рождественские праздники.

«Волонтеры победы» объяснили это большим количеством желающих оставить подпись в поддержку российского лидера.По российскому законодательству самовыдвиженец обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом с каждого региона РФ должно поступить не менее 7,5 тысяч подписей граждан.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #выборы-2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
1610
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
3889
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
14781
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14311
Новости smi2.ru
Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

 Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

 Экс-министр здравоохранения Крыма дает показания в Киеве

Экс-министр здравоохранения Крыма дает показания в Киеве

 Франция не согласилась с оценкой США в Иране

Франция не согласилась с оценкой США в Иране