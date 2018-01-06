Сбор подписей за самовыдвижение Путина в Свердловской области продолжится в Рождество

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина как кандидата в президенты России на выборах 18 марта 2018 года продолжится в Свердловской области и в рождественские праздники.

«Волонтеры победы» объяснили это большим количеством желающих оставить подпись в поддержку российского лидера.По российскому законодательству самовыдвиженец обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом с каждого региона РФ должно поступить не менее 7,5 тысяч подписей граждан.