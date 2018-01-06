Полиция проверяет информацию о стрельбе на юге Петербурга
Стрельба произошла из неустановленного оружия. Детали инцидента не раскрываются.
Очевидцы сообщили о перестрелке на проспекте Ветеранов в Петербурге. В дежурную часть поступило сообщение о стычке с участием восьми человек. На место происшествия выехала полиция. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Достоверная информация на данный момент отсутствует. Данные о стрельбе проверяются. Отмечается, что есть пострадавшие.
По некоторым данным, между группой мужчин, одетых в черное, произошел конфликт. В результате чего началась стрельба. Одна из пуль попала в проходившую мимо женщину, она была экстренно госпитализирована с ранением.
На Проспекте Ветеранов в Петербурге произошла стрельба, ранена женщина#Петербург #происшествия #стрельбаhttps://t.co/BkokvSpqRo pic.twitter.com/7HprEEosia— RuNews24.ru Новости (@runews24ru) January 6, 2018