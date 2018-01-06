Полиция проверяет информацию о стрельбе на юге Петербурга

Стрельба произошла из неустановленного оружия. Детали инцидента не раскрываются.

Очевидцы сообщили о перестрелке на проспекте Ветеранов в Петербурге. В дежурную часть поступило сообщение о стычке с участием восьми человек. На место происшествия выехала полиция. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Достоверная информация на данный момент отсутствует. Данные о стрельбе проверяются. Отмечается, что есть пострадавшие.

По некоторым данным, между группой мужчин, одетых в черное, произошел конфликт. В результате чего началась стрельба. Одна из пуль попала в проходившую мимо женщину, она была экстренно госпитализирована с ранением.