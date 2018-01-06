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17:39   6 Января 2018
Россия
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Замглавы СУ полиции Кабардино-Балкарии погиб от ранения

Замглавы СУ полиции Кабардино-Балкарии погиб от ранения

Заместитель начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии был найден мертвым в своем кабинете. По предварительной версии он скончался от огнестрельного ранения. Об этом сообщили в региональном министерстве.

Как сообщает РИА Новости, ранее источник в МВД региона сообщил, что офицер был обнаружен мертвым в пятницу в своем служебном кабинете в Нальчике. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи рассматривают разные версии.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чп #мвд #кабардино-балкария
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