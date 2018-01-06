Пять человек погибли в ДТП под Архангельском

Два автомобиля столкнулись в Архангельской области. Есть жертвы.

Крупное ДТП произошло в результате столкновения двух легковушек. По данным МВД России по региону, водитель ВАЗ-2104 потерял управление и вылетел на встречную полосу. Автомобиль на большой скорости влетел в иномарку. Об этом сообщает РИА Новости.

Погибли водитель и трое пассажиров отечественного автомобиля и один человек в иномарке. В настоящее время на месте работают специалисты. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Отмечается, что пострадавшие погибли от полученных травм до приезда скорой.

Ранее сообщалось, что в Московской области погибли три человека при столкновении трех машин. Еще один человек был госпитализирован с травмами.