Ученые рассказали, как похудеть без диет

Сотрудники медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне разработали препарат, который ускоряет процесс сжигания жира, но при этом не нужно менять рацион питания.

Согласно исследованиям, жировые отложения запускают в организме сверхэкспрессии белка NNMT, замедляющие обмен веществ. Ученые разработали препарат, который блокирует белок NNMT и ускоряет метаболизм. Поэтому человек, принимающий препарат, сбрасывает вес и не ограничивает себя в еде.

Специалисты протестировали препарат на лабораторных мышах. По словам ученых, результаты не только обнадеживают, но и помогают развивать эту технологию для более эффективной борьбы с избыточным весом.