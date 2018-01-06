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17:43   6 Января 2018
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Ученые рассказали, как похудеть без диет

Ученые рассказали, как похудеть без диет

Сотрудники медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне разработали препарат, который ускоряет процесс сжигания жира, но при этом не нужно менять рацион питания.

Согласно исследованиям, жировые отложения запускают в организме сверхэкспрессии белка NNMT, замедляющие обмен веществ. Ученые разработали препарат, который блокирует белок NNMT и ускоряет метаболизм. Поэтому человек, принимающий препарат, сбрасывает вес и не ограничивает себя в еде.

Специалисты протестировали препарат на лабораторных мышах. По словам ученых, результаты не только обнадеживают, но и помогают развивать эту технологию для более эффективной борьбы с избыточным весом.

Автор: Олег Королев
#техас #остин #диеты #галвестон #техасский университет
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