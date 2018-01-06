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17:20   6 Января 2018
Россия
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«Аэрофлот» рассказал об отказе в обслуживании рейсов из Вашингтона в Россию

«Аэрофлот» рассказал об отказе в обслуживании рейсов из Вашингтона в Россию

Компания SwissPort прекратила обслуживание рейсов российской авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту столицы США. В этой связи возможны задержки вылетов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В «Аэрофлоте» пояснили, что из-за испортившихся погодных условий в Нью-Йорке и Вашингтоне возник транспортный коллапс, из-за чего задерживаются и авиарейсы. Поэтому компания не может сообщить пассажирам точное время отправления самолетов.

Речь, в частности, идет о рейсах SU533 и SU539. В компании отметили, что информация о их вылете будет размещаться на сайте и официальных аккаунтах «Аэрофлота» в соцсетях.

Как ранее сообщали СМИ на северо-востоке США идут обильные снегопады. По последним данным, жертвами непогоды уже стали не менее 19 человек.

4 декабря "Аэрофлот" отменил около 60 рейсов из Шереметьево. Также из-за непогоды.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #аэрофлот #общество
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