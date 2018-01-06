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 Литва узнала о сотрудничестве советского актера Донатаса Баниониса с КГБ

Литва узнала о сотрудничестве советского актера Донатаса Баниониса с КГБ
17:33   6 Января 2018
Весь мир
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Литва узнала о сотрудничестве советского актера Донатаса Баниониса с КГБ

Литва узнала о сотрудничестве советского актера Донатаса Баниониса с КГБ

Донатас Банионис известен своими яркими ролями в фильмах «Солярис», «Мертвый сезон» и многих других знаковых картинах. Артиста не стало в 2014 году, он умер в возрасте 90 лет.

Популярного советского артиста из Литвы Донатаса Баниониса подозревают в сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности СССР. Об этом сообщает Zmones со ссылкой на Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ). Соответствующая госструктура занимается исследованием проявлений геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений в Литве, а также преследование граждан страны в период оккупации или конфликтов.

В предоставленных документах говорится, что Банионис был завербован под именем «Бронос» осенью 1970 года. Он предоставлял КГБ данные об американских литовцах. Отмечается, что у него было много личных и деловых контактов с литовцами, проживающими за границей. 

Автор: Александра Гегельская
#литва #кгб #актер #донатас банионис
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