Литва узнала о сотрудничестве советского актера Донатаса Баниониса с КГБ

Донатас Банионис известен своими яркими ролями в фильмах «Солярис», «Мертвый сезон» и многих других знаковых картинах. Артиста не стало в 2014 году, он умер в возрасте 90 лет.

Популярного советского артиста из Литвы Донатаса Баниониса подозревают в сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности СССР. Об этом сообщает Zmones со ссылкой на Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ). Соответствующая госструктура занимается исследованием проявлений геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений в Литве, а также преследование граждан страны в период оккупации или конфликтов.

В предоставленных документах говорится, что Банионис был завербован под именем «Бронос» осенью 1970 года. Он предоставлял КГБ данные об американских литовцах. Отмечается, что у него было много личных и деловых контактов с литовцами, проживающими за границей.