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17:11   6 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Украина опровергла существование «грузинского легиона»

Украина опровергла существование «грузинского легиона»

Командование 54-ой отдельной механизированной бригады ВС Украины сообщило, что отдельного подразделения под названием «грузинский легион» никогда не существовало.

В заявлении говорится, что в 2016 году десятки иностранцев добровольно заключили контракт с ВСУ и они служат в составе штатных подразделений воинских частей. Несколько таких военнослужащих служат в подразделении 54-ой отдельной механизированной бригады и у них есть официальный статус украинских военнослужащих.

Один из них уволился после рождения третьего ребенка, а еще четверо уволили со службы по другим причинам. Остальные иностранцы продолжают служить в составе бригады на передовых позициях сил АТО. Командование бригады подчеркнуло, что имущество, которое волонтеры передавали добровольцам и другим военнослужащим, учитывали. Оно в бригаде и его используют по назначению.

Автор: Олег Королев
#украина #всу #киев #служба
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