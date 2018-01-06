Украина опровергла существование «грузинского легиона»

Командование 54-ой отдельной механизированной бригады ВС Украины сообщило, что отдельного подразделения под названием «грузинский легион» никогда не существовало.

В заявлении говорится, что в 2016 году десятки иностранцев добровольно заключили контракт с ВСУ и они служат в составе штатных подразделений воинских частей. Несколько таких военнослужащих служат в подразделении 54-ой отдельной механизированной бригады и у них есть официальный статус украинских военнослужащих.

Один из них уволился после рождения третьего ребенка, а еще четверо уволили со службы по другим причинам. Остальные иностранцы продолжают служить в составе бригады на передовых позициях сил АТО. Командование бригады подчеркнуло, что имущество, которое волонтеры передавали добровольцам и другим военнослужащим, учитывали. Оно в бригаде и его используют по назначению.