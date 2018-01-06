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16:44   6 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Еще семь музыкантов из России пополнили базу сайта «Миротворец»

Еще семь музыкантов из России пополнили базу сайта «Миротворец»

В базу скандального украинского сайта «Миротворец» попали музыканты-барды Евгений Чулков, Анатолий Киреев, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Лариса Брохман, Вячеслав Ковалев, Михаил Башаков, Татьяна Визбор.

Как и в многих других случаях, они внесены в базу данных за «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в Крым», а также «за участие в пропагандистских мероприятиях». На сайте отметили, что барды принимали участие в фестивале авторской песни «Встреча с юностью», который проводился в крымской Алуште.

Еще семь музыкантов из России попали в базу сайта «Миротворец»

«Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, журналистов, артистов и вообще любых других граждан, которых по каким-либо причинам считает «изменниками родины». Весной 2016 года сайт опубликовал список журналистов, включая иностранных, которые получали аккредитацию в ДНР и ЛНР. На сайте указали их контактные данные, после чего в адрес некоторых из журналистов начали поступать угрозы.

Автор: Вячеслав Каширин
#украина #политика #ближнее зарубежье #миротворец #брохман #башаков
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