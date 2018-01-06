Трамп оценил свои умственные способности

Американский лидер Дональд Трамп назвал себя «гением» на фоне критики его умственных способностей, связанной с выходом книги Майкла Вольфа «Огонь и ярость».

Издание «Газета.Ру» сообщает, что Трамп назвал свои два главных качества — психическая устойчивость и ум. По его словам, он был очень успешным бизнесменом, потом стал звездой телевидения и президентом Соединенных Штатов. Трамп занял пост главы США с первой попытки.

«Я бы расценил себя не как умного человека, но как гения, и очень стабильного гения!» — написал Трамп в Twitter.