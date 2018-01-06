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17:08   6 Января 2018
Россия
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Заведено уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в Татарстане

Заведено уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в Татарстане

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. СКР по региону расследует происшествие.

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Татарстане, среди них двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла сегодня, 6 января, в совхозе имени Воровского Мензелинском районе республики. После тушения пожара были найдены тела 42-летнего мужчины и двух его сыновей 2002 и 2012 года рождения. Предположительно, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка или перегрев электроприборов.

По данным МЧС, пожар был настолько сильным, что зайти в здание было невозможно. Пожар тушили через окна. По факту происшествия заведено уголовное дело, проводится расследование.

Автор: Александра Гегельская
#пожар #татарстан #скр
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