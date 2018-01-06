Компания Ахметова оспорит решение о заморозке своих активов на Кипре

Группа «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ), принадлежащая самому богатому украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, обжалует решение суда Кипра о заморзки активов на сумму 820 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении группы на сайте СКМ.

В СКМ подтвердили, что получили информацию о предварительном определении суда в отношении ряда подразделений группы по иску компании Raga Establishment Limited. «Мы категорически не согласны с судебным решением, и оно будет нами оспорено, — заявили в СКМ. — Компании группы будут активно защищаться в судах против безосновательного иска Raga Establishment Limited».

Представители СКМ утверждают, что группа ни прямо, ни косвенно не принимала участия в приватизации «Укртелекома» в 2011 году. По их утверждению, претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины по поводу законности приватизации «Укртелекома» относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited с ее реальными конечными бенефициарами, а также к лицам, которые финансировали приватизацию в 2011 году.

Накануне The Financial Times сообщила, что суд на Кипре заморозил активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов. По данным издания, решение было принято 27 декабря при рассмотрении спора вокруг компании «Укртелеком» (крупнейшая на Украине группы компаний в сфере фиксированной связи). Ахметову приобрел ее в 2013 году у фирма Raga, принадлежащей Денису Горбуненко. Представители компании настаивают, что сумма сделки составила 860 миллионов долларов, но Ахметов выплатил продавцу всего 100 миллионов.

По оценке Forbes, состояние Ахметова составляет около 4,6 миллиарда долларов. Топ-менеджр СКМ признан самым богатым жителем Украины. Он занимает 359-ю строчку в мировом рейтинге миллиардеров.

В марте прошлого года власти самопровозглашенных народных республик ДНР и ЛНР заявили о принятии под свой контроль предприятий Ахметова, расположенных на их территориях.