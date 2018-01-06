Забаррикадировавшийся в доме в Белграде мужчина сдался полиции

Неизвестный мужчина забаррикадировался в здании. Инцидент произошел в белградском поселении Раковица.

Полиция вела переговоры с вооруженным мужчиной почти два часа. Спустя некоторое время преступник сдался властям. Об этом сообщает местный телеканал N1. Ранее сообщалось, что преступник забаррикадировался в одном из жилых домов на улице Славко Родич в сербской столице.

#update MUP saopštava da se naoružani muškarac u Rakovici nakon pregovora predao, a da je za njim već bila raspisana poternica zbog izdržavanje zatvorske kazne https://t.co/99l8oi5kn8 — TV N1 Beograd (@N1infoBG) January 6, 2018

Арест производили члены спецгруппы по борьбе с терроризмом, они изъяли у 44-летнего мужчины пистолет. Отмечается, что задержанный ранее находился в розыске по решению суда, его личность установлена.

После завершения операции, была сформирована переговорная группа, состоящая из психолога и команды экстренной помощи. Полиция оцепила здание и осмотрела территорию. Обстоятельства происшествия выясняются.