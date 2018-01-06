Биатлонистка Кузьмина победила в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина победила в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в немецком городе Оберхоф.

Итальянская биатлонистка немецкого происхождения Доротея Вирер заняла второе место, а украинка Вита Семеренко третье. Анастасия Кузьмина преодолела дистанцию в десять километров за 30 минут 49,5 секунды и два раза промахнулась на четырех огневых рубежах.

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт пришла к финишу 12-ой, Дарья Виролайнен финишировала 24-ой, а Татьяна Акимова — 33-ей. Кузьмина победила в четвертый раз в этом сезоне. В общем зачете Анастасия Владимировна лидирует с 422 очками.