Лондон не видит возможности визовой либерализации с Киевом — посол Британии

В Великобритании пока не видят возможностей для визовой либерализации с Киевом, так как ожидают подтверждения, что выдача виз на Украине соответствует требованиям безопасности. Такое заявление сделала посол Великобритании на Украине Джудит Гоф.

Дипломат также отметила, что вопрос либерализации визового режима осложнен недавним происшествием, когда украинский паспорт получил гражданин другого государства, стрелявший в выходца из Чечни Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.

Гоф сказала, что власти Великобритании ожидают надлежащего расследования данного факта, чтобы убедиться в том, что выдачи виз на Украине защищена и безопасна. «В противном случае либерализация грозит уже Великобритании», — сказала Гоф в интервью изданию «Новое время».

Ранее французский посол в Киеве Изабель Дюмон заявила, что в ЕС обсуждалась возможность приостановки безвизового режима с Украиной из-за рассматриваемого в Раде законопроект о снижении независимости Национального антикоррупционного бюро.