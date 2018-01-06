Украина нарастила экспорт водки в Европу

Украинские производители украинской водки нарастили объемы экспорта в страны ЕС. Об этом говорится в докладе компании Pro Consulting.

По данным консалтеров, до начала политического кризиса основными потребителями украинской водки были страны СНГ. В 2012 году 66% всей было поставлено на российский рынок. После потери рынка РФ украинский водочный бизнес переориентировался на экспорт в страны Евросоюза — рост поставок на этом направлении аналитики отмечают с 2015 года. Основные покупатели — Польша, Латвия и Германия.

Параллельно этому процессу растет и импорт элитного алкоголя из Европы.