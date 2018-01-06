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15:56   6 Января 2018
Выборы президента 2018
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Безысходность и отчаяние: почему КПРФ выдвинула олигарха Грудинина

Безысходность и отчаяние: почему КПРФ выдвинула олигарха Грудинина

КПРФ удивила своих сторонников выдвижением кандидата в президенты. Бессменный лидер не стал представлять партию на выборах-2018.

Коммунистическая партия Российской Федерации 23 декабря объявила о поддержке кандидата на пост главы государства известного предпринимателя, руководителя подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Геннадий Зюганов, неизменно участвовавший в предвыборной гонке с 1996 года, решил не баллотироваться.

Безысходность и отчаяние: почему КПРФ выдвинула олигарха Грудинина

Новая фигура, безусловно, всколыхнула российское медиапространство. В первую очередь в связи с неоднозначностью Грудинина. Кроме того, его личность почти неизвестна широкой аудитории, но его выдвигает одна из крупнейших и влиятельных политических партий, что тоже вызвало ажиотаж.

Глава регионального союза коммунистов Петербурга Владимир Соловейчик попытался проанализировать, почему партия сделала такой неожиданный выбор. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом общественно-политического онлайн-журнала Politrussia.com.

По мнению собеседника, новая фигура на политической сцене всегда вызывает любопытство — этим объясняется шумиха вокруг решения партии. Заслужено ли такое внимание — это уже другой вопрос.

У Грудинина не только отсутствует опыт в большой политике, он также известен своими спорными методами добиваться целей. Без сомнений, как бизнесмен он имеет достойную репутацию, особенно в качестве управленца. «Совхоз имени Ленина», который он возглавляет, является одним из основных поставщиков клубники для всей Москвы. Кроме того, сотрудники сельхозпредприятия имеют достаточно высокую для своего сектора зарплату и внушительный социальный пакет.

При этом предприниматель умалчивает о том, каким образом стал директором. Общеизвестно, что он заставил сотрудников предприятия отказаться от причитающихся им земель в его пользу. В обмен он предложил приличный пакет акций компании. Сам он является держателем 40%-ного пакета акций, что практически приравнивает его к единственному владельцу. Также его не смущает параллельно сдавать часть земель в аренду. При этом, одним из главных пунктов программы партии является национализация, — напомнил эксперт.

Соловейчик отмечает, что Грудинин гордится «покупкой жилья» для своих сотрудников, однако, как выяснилось, работники совхоза вовсе не получают жилье бесплатно, они покупают ее у предпринимателя практически по рыночной цене. А многие дома, построенные для его подчиненных, не лицензирует Стройнадзор за многочисленные нарушения. Все это расходится с образом «человека от народа».

По мнению эксперта, выдвижение столь неоднозначного кандидата является попыткой КПРФ дать ассиметричный ответ на сценарий избирательной кампании. Во многом, такое решение принято от безысходности — партия сейчас переживает не лучший этап.

Дело еще в том, что Владимир Путин в этот раз идет на выборы не от партии, а как беспартийный самовыдвиженец, действующий в интересах всех граждан страны. Его поддерживает Общероссийский народный фронт, объединивший миллионы активистов, что является мощной политической опорой. Таким образом коммунисты решили переиграть сценарий и попытаться создать так называемый аналог левой патриотической коалиции. Мартовские выборы покажут, поможет ли подобный ход поправить плачевное положение партии, несмотря на то, что позиция выдвигаемого кандидата противоречит идеологии партии, — подытожил Соловейчик.

Автор: Александра Гегельская
#кпрф #выборы-2018 #грудинин
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