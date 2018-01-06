Около 15,5 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину с начала года

С начала 2018 года порядка 15,5 тысяч российских граждан прошли биометрический контроль при въезде на территорию Украины. Об этом сообщил помощник главы Госпограничной службы страны Олег Слободян в эфире телеканала «112.Украина».

По его словам, в общей сложности контроль прошли более 22,5 тысячи человек. Это граждане 70 стран, которые по решению СНБО должны проходить биометрический контроль. Большинство из них — почти 15,5 тысячи — граждане РФ.

Он также отметил, что база биометрического контроля только начала наполняться, поэтому связывать недопуск кого-либо на Украину с ее функционированием преждевременно. Пограничник подчеркнул, что проблем с системой биометрического контроля пока не выявлено, она, по его мнению, работает эффективно.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля на границе страны 1 сентября 2017 года. Система заработала в полном объеме с 1 января 2018 года.