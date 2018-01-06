Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу Навального на решение ЦИК

Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального на отказ первой инстанции удовлетворить иск, который оспаривал решение Центральной избирательной комиссии о его недопуске к президентским выборам.

В субботу, 30 декабря, Верховный суд отклонил жалобу Алексея Анатольевича на отказ Центризбиркома зарегистрировать инициативную группу для его самовыдвижения на пост президента. ЦИК уточнил, что у Навального отсутствовало «пассивное избирательное право».

Кировский областной суд сообщал, что у Алексея Анатольевича есть пятилетний условный срок по делу «Кировлес». По закону, осужденный может стать президентом страны, но спустя десять лет.