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14:32   6 Января 2018
Россия
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Следователи разбираются в случае со смертью петербурженки, ждавшей медпомощи пять часов

Следователи разбираются в случае со смертью петербурженки, ждавшей медпомощи пять часов

Управление Следственного комитета по Петербургу выясняет обстоятельства смерти женщины 1937 года рождения, которую доставили инсульт в 15-ю городскую больницу на Авангардной улице с подозрением на инсульт и, предположительно, не оказали ей помощь.

Вчера петербургские СМИ сообщали, что женщина была доставлена в клинику днем бригадой скорой помощи с подозрением на инсульт. Как сообщает «Интересант», через несколько часов пенсионерка умерла, не дождавшись квалифицированной врачебной помощи.

Родственники умершей рассказали журналистам, что пожилую женщину долго держали в приемном покое, а затем определили в обычную палату неврологического отделения. Они отметили, что ей померили давление и «накормили» валидолом.

Городские власти пока не комментировали данный инцидент.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #петербург #чп #смерть пациентки
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