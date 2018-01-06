Следователи разбираются в случае со смертью петербурженки, ждавшей медпомощи пять часов

Управление Следственного комитета по Петербургу выясняет обстоятельства смерти женщины 1937 года рождения, которую доставили инсульт в 15-ю городскую больницу на Авангардной улице с подозрением на инсульт и, предположительно, не оказали ей помощь.

Вчера петербургские СМИ сообщали, что женщина была доставлена в клинику днем бригадой скорой помощи с подозрением на инсульт. Как сообщает «Интересант», через несколько часов пенсионерка умерла, не дождавшись квалифицированной врачебной помощи.

Родственники умершей рассказали журналистам, что пожилую женщину долго держали в приемном покое, а затем определили в обычную палату неврологического отделения. Они отметили, что ей померили давление и «накормили» валидолом.

Городские власти пока не комментировали данный инцидент.