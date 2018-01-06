Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме в Белграде

Сотрудники правоохранительных органов Сербии сообщили, что вооруженный мужчина забаррикадировался в здании на улице Славко Родич в белградском поселении Раковица.

По информации телеканала N1, мужчине 44 года и он спрятался в коридоре дома. Он вооружился пистолетом. После двухчасовых переговоров мужчина сдался правоохранителям. Во время осады здание оцепили представители специальной группы по борьбе с терроризмом. Телеканал не уточнил, что требовал мужчина.