Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме в Белграде
Сотрудники правоохранительных органов Сербии сообщили, что вооруженный мужчина забаррикадировался в здании на улице Славко Родич в белградском поселении Раковица.
По информации телеканала N1, мужчине 44 года и он спрятался в коридоре дома. Он вооружился пистолетом. После двухчасовых переговоров мужчина сдался правоохранителям. Во время осады здание оцепили представители специальной группы по борьбе с терроризмом. Телеканал не уточнил, что требовал мужчина.
#update MUP saopštava da se naoružani muškarac u Rakovici nakon pregovora predao, a da je za njim već bila raspisana poternica zbog izdržavanje zatvorske kazne https://t.co/99l8oi5kn8— TV N1 Beograd (@N1infoBG) January 6, 2018