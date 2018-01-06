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14:08   6 Января 2018
Россия
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Петербуржец приковал к перилам мальчиков, бросавших петарды под автомобиль

Петербуржец приковал к перилам мальчиков, бросавших петарды под автомобиль

Петербургские полицейские задержали мужчину, который пристегнул наручниками к металлическим перилам двух мальчиков 10-ти и 11-ти лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел днем ранее около 19.00 мск. Как сообщает пресс-служба, у подъезда одного из домов по Стрельбищенской улице 54-летний сотрудник автотранспортного предприятия «из хулиганских побуждений» наручниками пристегнул к металлическим перилам двух несовершеннолетних. После того, как на место происшествия прибыли полицейские, мужчина освободил детей. Свои действия он объяснил тем, что эти мальчики бросали под его автомобиль петарды.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, затем последует процессуальное решение.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #петербург #криминальная хроника #хулиганство
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