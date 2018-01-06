Microsoft выпустила обновления для уязвимостей Meltdown и Spectre

Microsoft выпустила внеочередные обновления, которые «залатают» опасные уязвимости Meltdown и Spectre. Пакет исправлений несовместим с некоторыми антивирусами.

Представители корпорации анонсировали выход обновлений для уязвимости, затрагивающие почти все процессоры, выпущенные за последние 15 лет. Обновления были выпущены сразу после публикации исследования от специалистов Google Project Zero, которые обнаружили ошибки системы.

Как отмечается в заявлении, новый софт может быть недостаточным для операционных систем Windows и потребуются дополнительные манипуляции для исправления уязвимости Spectre, при этом обновления от Microsoft полностью устранят уязвимость Meltdown.

Для защиты системы компания рекомендует использовать обновления от 3 января 2018 года и перед установкой удостовериться, что антивирусное ПО поддерживает патчи от Microsoft.