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13:50   6 Января 2018
Россия
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Гололед и мокрый снег завтра ожидают в Подмосковье

Гололед и мокрый снег завтра ожидают в Подмосковье

Управление МЧС по Московской области предупредило о гололеде, мокром снеге и сильном ветре в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По прогнозу погоды в воскресенье в Московской области местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололед на дорогах. Причем местами во второй половине дня гололедица ожидается сильной. Температура воздуха днем, по данным ведомства, составит 2-3 градуса выше нуля. Местами к вечеру она опустится до минус пяти.

Ведомство предупреждает о довольно сильном ветре — 6-11 метров в секунду, а местами возможны порывы 13-18 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок без крайней необходимости, внимательно вести себя на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию. Пешеходам ведомство советует держаться дальше от карнизов домов, рекламных стендов, навесов и других конструкций, которые могут быть ненадежно закреплены.

Автор: Вячеслав Каширин
#мчс #россия #общество #московская область #погода
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