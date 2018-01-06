Американский военный вертолет экстренно сел в Японии

Телекомпания NHK сообщила, что военный вертолет США экстренно сел на острове Икэи в японском городе Урума префектуры Окинава.

Американский вертолет приземлился в поле в 30 километрах от авиабазы морской пехоты США Футэмма. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что пострадавших и жертв нет. Выясняют обстоятельства и причины случившегося.

В декабре 2017 года иллюминатор вертолета ВВС США упал на крышу детского сада в Гиноване. После инцидента американские вертолеты временно не летали. Однако командование США решило, что причиной случившегося стал «человеческий фактор», а не технические проблемы с вертолетом, поэтому полеты возобновили.