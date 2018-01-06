Поклонская ответила на заявление об украинском гражданстве

Депутат отметила, что у нее только российское гражданство. И законы Украины она не нарушала.

Политик Наталья Поклонская порекомендовала депутатам Рады сначала разобраться со своим американским гражданством. Так она отреагировала на заявление украинского депутата Сергея Лещенко о том, что она могла остаться гражданином Украины. Об этом пишет «Газета.Ru».

Поклонская уверила, что у нее одно гражданство — Российской Федерации и, как указано в официальном сообщении Государственной миграционной службы Украины, закон о гражданстве ни она, ни крымчане не нарушали. Она также отметила, что братские народы России и Украины неделимы.

Как бывший прокурор Крыма она объяснила, что закон нарушили люди, устроившие госпереворот на Украине в 2013 — 2014 годах и незаконно захватившие власть. По ее словам, она лично принимала участие в регистрации уголовного производства в Генпрокуратуре Украины по данному факту.