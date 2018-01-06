Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Гололед и мокрый снег завтра ожидают в Подмосковье

Гололед и мокрый снег завтра ожидают в Подмосковье

 Полиция и ФСБ в Екатеринбурге задержали любителя пугать звонками о «минировании»

Полиция и ФСБ в Екатеринбурге задержали любителя пугать звонками о «минировании»
Киев предположил, что среди освобожденных из плена украинцев есть «агенты»

Киев предположил, что среди освобожденных из плена украинцев есть «агенты»

 Министр юстиции Эстонии предложил снести советский мемориал Маарьямяэ

Министр юстиции Эстонии предложил снести советский мемориал Маарьямяэ
Королевская гвардия задержала 11 саудовских принцев за протесты во дворце

Королевская гвардия задержала 11 саудовских принцев за протесты во дворце

 Канадцы впервые за три года выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею

Канадцы впервые за три года выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею
Гололед и мокрый снег завтра ожидают в Подмосковье

Гололед и мокрый снег завтра ожидают в Подмосковье

 Полиция и ФСБ в Екатеринбурге задержали любителя пугать звонками о «минировании»

Полиция и ФСБ в Екатеринбурге задержали любителя пугать звонками о «минировании»
Киев предположил, что среди освобожденных из плена украинцев есть «агенты»

Киев предположил, что среди освобожденных из плена украинцев есть «агенты»

 Министр юстиции Эстонии предложил снести советский мемориал Маарьямяэ

Министр юстиции Эстонии предложил снести советский мемориал Маарьямяэ
Королевская гвардия задержала 11 саудовских принцев за протесты во дворце

Королевская гвардия задержала 11 саудовских принцев за протесты во дворце

 Канадцы впервые за три года выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею

Канадцы впервые за три года выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею
13:21   6 Января 2018
Россия
59

Полиция и ФСБ в Екатеринбурге задержали любителя пугать звонками о «минировании»

Полиция и ФСБ в Екатеринбурге задержали любителя пугать звонками о «минировании»

Сотрудники полиции и ФСБ задержали рецидивиста по кличке «Бакса», который требовал с МВД миллион рублей за отказ взорвать жилой дом. Об этом сообщил глава пресс-службы местного управления МВД РФ Валерий Горелых.

«Шутник» угрожал устроить взрыв в жилом доме по улице Таганской в микрорайоне Эльмаш города Екатеринбург, если ему не перечислят один миллион рублей. Сообщение в дежурную часть отдела полиции № 14 поступило 30 декабря. Именно в последние дни город подвергся массированной атаке анонимов, заявлявших о предстоящем теракте, из-за чего пришлось эвакуировать тысячи людей.

Саперы не обнаружили опасных предметов в здании и на прилегающей территории, а «шутнику» избежать ответственности не удалось. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители его нашли и поместили под стражу.

Им оказался многократно судимый за грабежи, разбой, кражи, причинение вреда здоровью 42-летний местный  житель по прозвищу «Бакса», который начал отмечать новый год за несколько суток до его наступления. №0 декабря он пил спиртное с приятелями в кафе. Там он узнал, что в городе прошла серия ложных сообщений о терактах. Завладев телефоном одного из собутыльников, «Бакса» позвонил в полицию. Он изложил угрозу и потребовал отступные.

Когда сыщики нагрянули к нему в дом, злоумышленник пытался отвести от себя подозрения, но провести их не удалось. Он сознался в содеянном, и теперь в его богатом уголовными статьями послужном списке появится еще одна — о заведомо ложном сообщении о террористическом акте.

Автор: Вячеслав Каширин
#екатеринбург #россия #терроризм #криминальная хроника #минирование
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
302
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
3668
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
14516
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14250
Новости smi2.ru
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

 «Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам

«Крымский мост и не только»: Украинские журналисты фантазируют о ракетном ударе «Громом» по российским городам

 Сурайкин: Выдвижение Грудинина — огромная ошибка КПРФ

Сурайкин: Выдвижение Грудинина — огромная ошибка КПРФ

 Эксперты назвали топ-10 смартфонов на Android 2017 года

Эксперты назвали топ-10 смартфонов на Android 2017 года