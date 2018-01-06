Полиция и ФСБ в Екатеринбурге задержали любителя пугать звонками о «минировании»

Сотрудники полиции и ФСБ задержали рецидивиста по кличке «Бакса», который требовал с МВД миллион рублей за отказ взорвать жилой дом. Об этом сообщил глава пресс-службы местного управления МВД РФ Валерий Горелых.

«Шутник» угрожал устроить взрыв в жилом доме по улице Таганской в микрорайоне Эльмаш города Екатеринбург, если ему не перечислят один миллион рублей. Сообщение в дежурную часть отдела полиции № 14 поступило 30 декабря. Именно в последние дни город подвергся массированной атаке анонимов, заявлявших о предстоящем теракте, из-за чего пришлось эвакуировать тысячи людей.

Саперы не обнаружили опасных предметов в здании и на прилегающей территории, а «шутнику» избежать ответственности не удалось. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители его нашли и поместили под стражу.

Им оказался многократно судимый за грабежи, разбой, кражи, причинение вреда здоровью 42-летний местный житель по прозвищу «Бакса», который начал отмечать новый год за несколько суток до его наступления. №0 декабря он пил спиртное с приятелями в кафе. Там он узнал, что в городе прошла серия ложных сообщений о терактах. Завладев телефоном одного из собутыльников, «Бакса» позвонил в полицию. Он изложил угрозу и потребовал отступные.

Когда сыщики нагрянули к нему в дом, злоумышленник пытался отвести от себя подозрения, но провести их не удалось. Он сознался в содеянном, и теперь в его богатом уголовными статьями послужном списке появится еще одна — о заведомо ложном сообщении о террористическом акте.