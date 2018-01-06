Королевская гвардия задержала 11 саудовских принцев за протесты во дворце

Саудовские принцы отказались покинуть дворец и потребовали отменить приказ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда о прекращении оплаты их счетов за воду и электричество.

Представители королевской гвардии задержали 11 саудовских принцев и поместили их в тюрьму «Аль-Хаир», сообщило издание «Сабк». По информации СМИ, также саудовские принцы потребовали денежную компенсацию за казнь их двоюродного брата.

В ноябре 2017 года сотрудники комитета по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии задержали 11 принцев из правящей семьи и четырех министров. Генеральная прокуратура Саудовской Аравии заморозила более двух тысяч банковских счетов.