Якеменко вышел из президентской гонки

Сооснователь «Наших» Борис Якеменко заявил, что не будет участвовать в выборах президента в 2018 году, а баллотируется на пост главы РФ через шесть лет.

По его словам, благодаря кампании он поговорил с людьми о том, каким могло бы быть российское государство. Также Борис Григорьевич отметил, что кампания дала «уникальную возможность» представить будущее россиян.

«Я завершаю свою президентскую кампанию», — написал Якеменко в Telegram.

Борис Григорьевич напомнил, что он и команда не только разработали и опубликовали предвыборную программу, но и выпустили кандидатское обращение. Однако им не удалось собрать и оформить данные на часть инициативной группы, поэтому документы в Центральную избирательную комиссию не подали.