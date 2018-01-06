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12:47   6 Января 2018
Весь мир
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Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Специалисты портала Facts Box сравнили два боевых вертолета вооруженных сил США и России знаменитый «Апач» (АН-64) и российский «Аллигатор» (Ка-52).

При сравнении боевых геликоптеров эксперты пришли к выводу, что Ка-52 во многом выше американца по техническим характеристикам. Например, они отметили, что Ка-52 - первый в истории боевой вертолет со спасательной катапультой. Кроме того, кабина пилота в этой винтокрылой машине оснащена стальными пластинами, которые могут уберечь пилота от попаданий снарядов калибром до 20 миллиметров.

Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Отмечены и определенные преимущества американской машины. Прежде всего, отмечаются ее летные характеристики. Дальность полета «Апача» почти на 150 км больше, чем у «Аллигатора».

Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #ка-52 #апач
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