Минобороны РФ: Полеты Су-30 в ноябре и декабре над Балтикой были согласованы

Полеты истребителей Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря прошедшего года над Балтийским морем проводились по международным правилам использования воздушного пространства.

Маршруту самолетов были согласованы с органами управления воздушным движением. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что в названные дни экипажи истребителей выполняли плановые учебные полеты над нейтральными водами Балтики. В ходе полетов к ним приближались самолеты F-15 НАТО. Отмечается, что F-15 соблюдали безопасную дистанцию.