Похищенный  у торгового центра в Петербурге мужчина скончался в больнице

В одной из клиник Ленинградской области скончался гражданин Азербайджана, которого избила, а затем затолкала в багажник автомобиля группа неизвестных. Инцидент произошел у входа в ТЦ «Монпасье» (Приморский район).

Как рассказал источник ИА «Политика сегодня», вчера около 11:00 у обочины в садоводстве Сестроречье во Всеволожском районе был обнаружен 29-летний гражданин Азербайджана с многочисленными ранами и признаками переохлаждения.

Он был доставлен в Тосненскую больницу. Медикам не удалось спасти пациента — около 00:00 он скончался. Установлено, что иностранец пребывал в Петербурге с середины декабря, нигде не работал.

Ранее стало известно, что очевидцы сообщили об избиении и похищении пятью мужчинами человека у входа в ТЦ «Монпасье». Инцидент зафиксирован видеокамерами.