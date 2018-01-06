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РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы

РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы

Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.

Ситуацию прокомментировал корреспонденту ФБА «Экономика сегодня» эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. По его мнению, это яркий пример положительного вмешательства регулятора в интернет-процессы в России. 

Точная причина блокировки неизвестна, их может быть множество — от элементарной ошибки администрации и некорректного пароля до политики, — предположил собеседник агентства. Он не исключил, что кто-то мог посчитать, что Ботсад МГУ или некоторые его сотрудники подпадают под санкции.

Власов отметил, что в данном случае Роскомнадзор поступает правильно, направляя запросы в Instagram, Facebook и другие социальные сети с требованием разблокировать тот или иной российский ресурс или СМИ. Таким образом РКН деполитизирует ситуацию, возвращая ее в правовое русло. Это еще раз доказывает, что надзорное ведомство действует исключительно в рамках законодательства РФ.

Во избежание недоразумений и риска блокировки эксперт рекомендует использовать российскую соцсеть «ВКонтакте». По его мнению, она более универсальна и функциональна. Кроме того, можно использовать Telegram, которым пользуются даже российские государственные органы. Власов уверен, чем быстрее российские ресурсы перейдут на отечественные сайты, тем меньше у них будет проблем с блокировками со стороны Запада.

Напомним, что директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретюм сообщил накануне днем, что официальный аккаунт Ботсада заблокировали в Instagram. По его словам, блокировка была неожиданной — социальная сеть на отправила никакого уведомления.

Instagram потребовал юридические документы, однако Ботанический сад МГУ — некоммерческая организация, занятая научной деятельностью. Кроме того, контент соцсети полностью образовательный и не содержит рекламных постов. Ретюм отметил, что сад является структурным подразделением МГУ и действует согласно уставу университета. Этот документ находится в публичном доступе. 

В тот же день Роскомнадзор обратился к основателю Facebook (компания приобрела Instagram в 2012 году) Марку Цукербергу с просьбой объяснить причины блокировки страницы. Открытое письмо опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook. Вечером аккаунт Ботанического сада разблокировали.

Автор: Александра Гегельская
#роскомнадзор #instagram #блокировка #экспертное мнение #ботанический сад мгу
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