Собчак в инвалидной коляске проехала центр Саратова

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак вместе с борцом за права инвалидов Антоном Киселевым посетила Саратов в пятницу, 5 января.

Ксения Анатольевна пересела в инвалидную коляску и попыталась пересечь центральные улицы. Собчак отметила, что проспект Кирова и улица Горького в Саратове не приспособили для инвалидов.

Также Собчак посетила саратовский комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству и женскую консультацию. По ее словам, у зданий не установили пандусы.