Собчак в инвалидной коляске проехала центр Саратова
Кандидат на пост президента России Ксения Собчак вместе с борцом за права инвалидов Антоном Киселевым посетила Саратов в пятницу, 5 января.
Ксения Анатольевна пересела в инвалидную коляску и попыталась пересечь центральные улицы. Собчак отметила, что проспект Кирова и улица Горького в Саратове не приспособили для инвалидов.
Также Собчак посетила саратовский комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству и женскую консультацию. По ее словам, у зданий не установили пандусы.
Собчак проехала по центру Саратова в инвалидной коляске Одна методичка pic.twitter.com/FHATZhygsW— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) January 5, 2018