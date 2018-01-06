Служба безопасности столичного метро изъяла 17 тысяч единиц оружия за год

Введенные в Московском метрополитене повышенные меры безопасности позволили предотвратить провоз пассажирами более 260 тысяч опасных предметов. Среди них более 17 тысяч разного рода оружия.

Как сообщает РИА Новости со слов заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова, количество изъятых опасных предметов в 2017 году в три раза превысило показатели 2016-го.

Лискутов также отметил, что мэра столицы распорядился усилить меры безопасности на всем городском транспорте. Досмотровые зоны функционируют и во время новогодних праздников.