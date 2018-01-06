КНДР может принять участие в зимних Олимпийских играх-2018

Официальный представитель КНДР в МОК заявил о вероятном участии страны в Играх-2018. Пара фигуристов отправится защищать страну на зимней Олимпиаде.

Член Международного олимпийского комитета из Северной Кореи сообщил журналистам в международном аэропорту Пекина, что страна, вероятно, отправит спортсменов в южнокорейский Пхенчхан. Об этом сообщает Japan News в Kyodo News.

North Korea official says likely to participate in Winter Olympics: Kyodo https://t.co/U0oAkJSPdB pic.twitter.com/YNzXY8Yf5T — Reuters Top News (@Reuters) January 6, 2018

Представитель Пхеньяна прибыл в Пекин, откуда направляется в Швейцарию для обсуждения участия страны в Играх.

Ранее КНДР согласилась на восстановление двустороннего диалога с Южной Кореей. переговоры между Сеулом и Пхеньяном пройдут на высоком уровне во вторник.