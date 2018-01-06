Избитая полуторагодовалая девочка скончалась в петербургской больнице

Мужчина принес тело полуторагодовалой девочки в приемный покой 38 больницы, расположенной в Пушкинском районе северной столицы, в среду, 3 января.

Источник ИА «Политика сегодня» рассказал, что врачи диагностировали клиническую смерть, гематомы головы и лица. По словам мужчины, около шести месяцев назад к нему пришла неизвестная женщина и оставила малышку «на воспитание ему и супруге».

В январе 2018 года девочке стало плохо, и мужчина повез ее в больницу, но ребенок умер. Тело полуторагодовалой малышки направили в морг, где специалисты установят причины смерти девочки.