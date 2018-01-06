Пять человек пострадали при столкновении двух машин в Саратове

Две машины столкнулись в центре Саратова. Есть пострадавшие.

Пресс-служба областного управления ГИБДД подтверждает, что 22-летний водитель легкового автомобиля Lifan Solano выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и налетел на Dewoo Matiz, за рулем которого находилась 55-летняя женщина. Инцидент произошел накануне вечером на улице Рабочая. Об этом пишет РИА Новости.

В результате происшествия оба водителя, а также пассажирки Lifan 29, 28 и 24 лет были доставлены в больницу с различными травмами. Об их состоянии не сообщается.

По данным местных СМИ, водитель Lifan — таксист, однако в Госавтоинспекции эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. В настоящее время проводится расследование ДТП.