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Киев предположил, что среди освобожденных из плена украинцев есть «агенты»

Киев предположил, что среди освобожденных из плена украинцев есть «агенты»

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11:15   6 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Киев предположил, что среди освобожденных из плена украинцев есть «агенты»

Киев предположил, что среди освобожденных из плена украинцев есть «агенты»

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев заявил, что украинцы, освобожденные из плена в ДНР и ЛНР, могут быть «завербованными агентами».

По его словам, для этого есть психологические тесты, поэтому в Донецкой и Луганской народных республиках пленных украинцев могли завербовать.

«После случая с Надеждой Савченко нужно дуть на воду. Есть подозрения в сотрудничестве с сепаратистами», — подчеркнул политик. 

В декабре 2017 года Киев, ДНР и ЛНР, обменялись пленными. Донецк передал Украине 57 пленных. Киев передал 75 человек ЛНР и 165 ДНР. Несколько пленных отказались возвращаться на Украину. Позже советник украинского лидера Юрий Бирюков заявил, что 14 освобожденных заподозрили в дезертирстве.

Автор: Тоня Краснова
#украина #днр #лнр #общество
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