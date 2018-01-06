Киев предположил, что среди освобожденных из плена украинцев есть «агенты»

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев заявил, что украинцы, освобожденные из плена в ДНР и ЛНР, могут быть «завербованными агентами».

По его словам, для этого есть психологические тесты, поэтому в Донецкой и Луганской народных республиках пленных украинцев могли завербовать.

«После случая с Надеждой Савченко нужно дуть на воду. Есть подозрения в сотрудничестве с сепаратистами», — подчеркнул политик.

В декабре 2017 года Киев, ДНР и ЛНР, обменялись пленными. Донецк передал Украине 57 пленных. Киев передал 75 человек ЛНР и 165 ДНР. Несколько пленных отказались возвращаться на Украину. Позже советник украинского лидера Юрий Бирюков заявил, что 14 освобожденных заподозрили в дезертирстве.