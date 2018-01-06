Четверо полицейских погибли при взрыве в Кашмире

Взрыв прогремел в индийском штате Джамму и Кашмир. Есть жертвы.

Самодельная бомба подорвалась сегодня утром в городе Сопор. Инцидент произошел между 10 и 11 часами утра по местному времени. Погибли как минимум четверо полицейских. О других пострадавших не сообщается. Об этом говорится в официальном заявлении полиции штата, опубликованном в их Twitter-аккаунте.

По данным издания Hindustan Times, взрыв прогремел на территории рынка. В настоящее время на месте происшествия проводится проверка.

Напомним, что после распада Британской Индии в 1947 году Индия и Пакистан прошли три войны. До сих пор спорной областью на северо-западе полуострова Индостан остается Кашмир — территорию разделяет условная линия контроля, юридически не являющейся границей. Ситуация в регионе нормализовалась в 2003 году после двустороннего примирительного соглашения.