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 Четверо полицейских погибли при взрыве в Кашмире

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 Четверо полицейских погибли при взрыве в Кашмире

Четверо полицейских погибли при взрыве в Кашмире
11:12   6 Января 2018
Весь мир
59

Четверо полицейских погибли при взрыве в Кашмире

Четверо полицейских погибли при взрыве в Кашмире

Взрыв прогремел в индийском штате Джамму и Кашмир. Есть жертвы.

Самодельная бомба подорвалась сегодня утром в городе Сопор. Инцидент произошел между 10 и 11 часами утра по местному времени. Погибли как минимум четверо полицейских. О других пострадавших не сообщается. Об этом говорится в официальном заявлении полиции штата, опубликованном в их Twitter-аккаунте.

По данным издания Hindustan Times, взрыв прогремел на территории рынка. В настоящее время на месте происшествия проводится проверка. 

Напомним, что после распада Британской Индии в 1947 году Индия и Пакистан прошли три войны. До сих пор спорной областью на северо-западе полуострова Индостан остается Кашмир  — территорию разделяет условная линия контроля, юридически не являющейся границей. Ситуация в регионе нормализовалась в 2003 году после двустороннего примирительного соглашения.

Автор: Александра Гегельская
#взрыв #индия #пакистан #кашмир
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