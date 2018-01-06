Болгарские сепаратисты начали «новое восстание» — за присоединение к Румынии

Активисты из трех регионах в северо-западной части Болгарии выразили намерение присоединиться к Румынии. Они начали сбор подписей в пользу приобретения независимости. Об этом сообщил болгарский канал «Нова телевизия».

В областях Враца, Видина и Монтана проводится сбор подписей за провозглашение независимости, чтобы после обратиться к Бухаресту с просьбой войти в состав Румынии.

Инициатор сбора подписей Борис Каменов напомнил, что жители трех этих областей были организаторами восстания в 1876 году. Тогда жители северо-запада страны вступили в борьбу против властей Османской империи.

Каменов рассказал, что одной из главных причин нового «восстания» является высокий уровень коррупции в Болгарии. По его убеждению, румынская судебная система намного более демократична. Кроме того, по словам Каменова, жителей северо-запада страны не устраивает высокий уровень безработицы, из-за чего многим из них приходится уезжать на заработки в другие регионы и страны.

В середине декабря СМИ сообщали, что власти Молдавии официально признали румынский язык государственным. Ранее в основном законе страны было прописано, что государственным является только молдавский язык, «функционирующий на основе латинской графики».