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10:59   6 Января 2018
Россия
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Правительство упростило порядок подачи документов для усыновления детей

Правительство упростило порядок подачи документов для усыновления детей

Глава правительства РФ Анатолий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок подачи заявлений и документов, требуемых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами. Документ опубликован на сайте кабмина.

Теперь желающим стать приемными родителями не нужно будет самим собирать значительную часть документов, требуемых для положительного решения об усыновлении. Из списка бумаг, которые ранее граждане должны были предоставлять в органы опеки и попечительства, исключен целый ряд документов. Среди них выписка из домовой книги с места жительства или документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, копия финансового лицевого счета с места проживания, справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у будущего опекуна судимости. Также больше не нужно получать справки в Пенсионном фонде. Все эти документы будут запрашиваться самим органом опеки и попечительства в уполномоченных органах.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #медведев #общество #опекунство
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